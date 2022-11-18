Сотни сотрудников ушли из Twitter из-за ультиматума Маска

В американской компании Twitter началась новая волна увольнений. Сотни сотрудников ушли после того, как Илон Маск, новый владелец бизнеса, ввёл требование о ненормированной работе с жёсткими условиями. Об этом пишет газета The New York Times.

Маск ранее на этой неделе поставил подчинённых перед выбором: или быть готовыми к переработкам ради создания "нового Twitter", или уйти из компании с выходным пособием.

По данным издания, второй вариант выбрали несколько сотен человек, подав заявление на увольнение. На такой шаг они пошли после истечения срока ультиматума — 17:00 по местному времени (01:00 мск 17 ноября).