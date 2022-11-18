Сотни сотрудников ушли из Twitter из-за ультиматума Маска
NYT: Ультиматум Маска привёл к увольнению сотен сотрудников Twitter
В американской компании Twitter началась новая волна увольнений. Сотни сотрудников ушли после того, как Илон Маск, новый владелец бизнеса, ввёл требование о ненормированной работе с жёсткими условиями. Об этом пишет газета The New York Times.
Маск ранее на этой неделе поставил подчинённых перед выбором: или быть готовыми к переработкам ради создания "нового Twitter", или уйти из компании с выходным пособием.
По данным издания, второй вариант выбрали несколько сотен человек, подав заявление на увольнение. На такой шаг они пошли после истечения срока ультиматума — 17:00 по местному времени (01:00 мск 17 ноября).
Как сообщал Лайф, ранее Маск заявил, что не исключает банкротства Twitter. Он сказал сотрудникам, что в 2023 году этот бизнес может столкнуться с оттоком средств в несколько миллиардов долларов.
Агентство "Москва"