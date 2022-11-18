Надоела политика: Мститель с топором наведался в редакцию американской газеты

В редакцию газеты New York Times на Манхэттене пытался проникнуть вооружённый топором и мечом мужчина. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Злоумышленник хотел поговорить с сотрудниками политического отдела.

Как сообщает агентство, с вооружённым посетителем провели переговоры в вестибюле здания редакции. Когда ему отказали во встрече с сотрудниками, он добровольно сдал оружие и стал ждать приезда полиции. После этого мужчину доставили в больницу для обследования.