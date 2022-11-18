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18 ноября, 00:18

Надоела политика: Мститель с топором наведался в редакцию американской газеты

В редакцию New York Times пытался проникнуть вооружённый мужчина

В редакцию газеты New York Times на Манхэттене пытался проникнуть вооружённый топором и мечом мужчина. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Злоумышленник хотел поговорить с сотрудниками политического отдела.

Как сообщает агентство, с вооружённым посетителем провели переговоры в вестибюле здания редакции. Когда ему отказали во встрече с сотрудниками, он добровольно сдал оружие и стал ждать приезда полиции. После этого мужчину доставили в больницу для обследования.

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New York Times

Арина Родионова
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