Надоела политика: Мститель с топором наведался в редакцию американской газеты
В редакцию New York Times пытался проникнуть вооружённый мужчина
В редакцию газеты New York Times на Манхэттене пытался проникнуть вооружённый топором и мечом мужчина. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Злоумышленник хотел поговорить с сотрудниками политического отдела.
Как сообщает агентство, с вооружённым посетителем провели переговоры в вестибюле здания редакции. Когда ему отказали во встрече с сотрудниками, он добровольно сдал оружие и стал ждать приезда полиции. После этого мужчину доставили в больницу для обследования.
Ранее Лайф писал, что в кровавой поножовщине под Миланом был ранен игрок итальянского клуба "Монца". Нападение в ТЦ устроил 46-летний итальянец с тяжёлыми психическими расстройствами.