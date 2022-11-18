Россиянам объяснили, когда в 2023 году выгоднее брать отпуск

Месяц для отпуска можно выбирать по меньшей мере по двум параметрам: продолжительности отдыха и размеру выплат на работе. Какое время лучше выбрать в соответствии с ними в 2023 году, посоветовал юрист Олег Бабич.

В интервью радио Sputnik он рассказал, что с точки зрения оплаты выгоднее идти в отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней, нет праздничных.

"Можно открыть производственный календарь — максимум бывает 22–23 рабочих дня в месяце. У нас платят за календарные дни, при расчёте отпускных учитывается среднедневной [заработок], исходя из календарных дней. Соответственно, чем больше рабочих дней, тем выгоднее. Обычно такие месяцы бывают в третьем квартале. Например, это август. В 2023 году это будут ещё март и октябрь", — пояснил юрист.

А если же хочется побольше дней без работы, то лучше выбирать другие месяцы — те, где отдых растянется за счёт праздников. По словам юриста, с этой точки зрения лучше идти в отпуск в январе и мае.