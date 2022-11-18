Пушков указал Западу на виновных в наглости Зеленского

Страны Запада сами виноваты в том, как повели себя власти Украины после инцидента с падением ракеты в Польше. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя статью британской Financial Times о том, что в НАТО растёт недовольство поведением президента Украины Владимира Зеленского на фоне ЧП с ракетой

"В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину, что будут всегда на её стороне", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.

Он считает, что власти Украины в случае с реакцией на инцидент с ракетой "перегнули палку", поставив на кон безопасность стран Запада.

"А ею там рисковать из-за украинской ракеты ни в коей мере не хотят. Не случайно даже Варшава дала задний ход", — заключил Пушков.