Пушков указал Западу на виновных в наглости Зеленского
Пушков заявил, что в поведении Зеленского после инцидента в Польше виноват Запад
Страны Запада сами виноваты в том, как повели себя власти Украины после инцидента с падением ракеты в Польше. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя статью британской Financial Times о том, что в НАТО растёт недовольство поведением президента Украины Владимира Зеленского на фоне ЧП с ракетой
"В западных столицах раздражены, но виноваты сами: именно они своим поведением убедили Украину, что будут всегда на её стороне", — отметил Пушков в своём телеграм-канале.
Он считает, что власти Украины в случае с реакцией на инцидент с ракетой "перегнули палку", поставив на кон безопасность стран Запада.
"А ею там рисковать из-за украинской ракеты ни в коей мере не хотят. Не случайно даже Варшава дала задний ход", — заключил Пушков.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Зеленскому в США придумали обидное прозвище за наговаривание на Россию. Телеведущая Fox Кэндис Оуэнс назвала украинского лидера "грязным актёром". А читатели Daily Mail раскритиковали заявление Зеленского о российских ракетах в Польше. В комментариях к соответствующей новости пользователи пишут, что украинский лидер, вероятно, хочет начала мировой войны, делая такие высказывания.
Офис президента Украины