В Минпросвещения рассказали, какие гости могут быть на уроках НВП

На школьные уроки по начальной военной подготовке можно будет приглашать в качестве гостей участников специальной военной операции. Об этом заявил замминистра просвещения Александр Бугаев. По его мнению, очень важно, чтобы бойцы передавали детям свой личный опыт. При этом он отметил, что нужно не забывать о педагогических кадрах, которые сейчас работают в Луганской, Донецкой народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и являются носителями знаний.



"На самом деле это вообще общенациональное дело, поэтому привлечение различных кадров и всех видов знаний, естественно, будет предусмотрено", — сообщил Бугаев ТАСС.

Он уточнил, что занятия в любом случае должен вести человек с педагогическим образованием, то есть учитель, в то время как бойцы СВО — это приглашённые гости.