В России изменилось отношение к сотрудникам в возрасте

Работодатели стали активно набирать сотрудников в возрасте старше 45 лет. Так, в октябре на собеседование пригласили 317 тысяч человек этой категории. Аналитики сервисов по найму отмечают, что это рекордные показатели с начала 2021 года.

Как пишет газета "Известия" , особенно востребованными оказались кандидаты зрелого возраста в сферах автобизнеса, страхования, транспорта и логистики, безопасности и строительства. Популярность возрастных сотрудников может быть последствием демографического спада, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Сейчас на работу выходит малочисленное поколение молодёжи, которое появилось на свет в период сокращения рождаемости. Специалист допускает и ещё один возможный фактор — частичная мобилизация.

У соискателей из поколения 45+ нет больших проблем в трудоустройстве, в абсолютной массе они благополучно работают, отмечают эксперты. Соискателей из старшего поколения (55+) особенно ценят за ответственное отношение к труду, большой опыт, способность к наставничеству, а также высокий уровень квалификации. А вот число россиян в самом трудоспособном возрасте (20–24) неуклонно снижается с 90-х. Был период, когда россияне отказывались от рождения детей. Это и привело к тому, что сегодня насчитывается не более 7 миллионов соискателей 20–24 лет, хотя 10 лет назад их было свыше 12 миллионов.