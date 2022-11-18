Катар заподозрили в подкупе игроков Эквадора ради победы в матче открытия ЧМ

Матч-открытие чемпионата мира по футболу 2022 года будет договорным, потому что Катар подкупил восьмерых игроков сборной Эквадора. Об этом заявил региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха. Он назвал и сумму сделки — 7,4 млн долларов.

"Катар подкупил восьмерых эквадорских игроков на 7,4 миллиона долларов, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во втором тайме). Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Мы надеемся, что это ложь", — написал Таха в "Твиттере".

Он заявил, что распространяет эту информацию в надежде предотвратить сделку. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА, подчеркнул Таха.

Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря, первой станет встреча между командами Катара и Эквадора. Также в группе A сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.