МАГАТЭ: На Украине не обнаружены следы изготовления "грязной бомбы"

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Украине признаков изготовления так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в резолюции организации, принятой Советом управляющих МАГАТЭ.

"Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в трёх местах на Украине", — говорится в сообщении.