МАГАТЭ: На Украине не обнаружены следы изготовления "грязной бомбы"
МАГАТЭ в резолюции призвало Россию вывести военных с Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Украине признаков изготовления так называемой грязной бомбы. Об этом говорится в резолюции организации, принятой Советом управляющих МАГАТЭ.
"Совет управляющих приветствует оценку генерального директора, что агентство не обнаружило признаков незадекларированной ядерной деятельности или материалов, связанных с разработкой устройств для рассеивания радиации ("грязных бомб"), в трёх местах на Украине", — говорится в сообщении.
В этой же резолюции прописан призыв к России вывести военных с Запорожской АЭС и "прекратить все действия" на украинских ядерных объектах. Документ поддержали 24 из 35 стран, Россия и Китай были против. Воздержались Вьетнам, Индия, Кения, Намибия, Пакистан, Саудовская Аравия и ЮАР. Бурунди и Ливия не голосовали.
Лайф напоминает: 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Вскоре МАГАТЭ сообщило, что не смогло найти признаки подготовки "грязной бомбы" на Украине. Россия призвала не прекращать эту работу.
ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA