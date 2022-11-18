Неожиданный поворот: Следствие вышло на подозреваемого в поджоге приюта украинских беженцев

В Германии арестовали 32-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге приюта украинских беженцев, передаёт The Guardian. Здание, в котором они жили, сгорело на востоке ФРГ в коммуне Гросс-Штрёмкендорф, земля Мекленбург – Передняя Померания. Как оказалось, подозреваемый сам пожарный.

"Свастика, нарисованная на знаке Красного Креста возле перепрофилированного отеля с соломенной крышей в городе Гросс-Штрёмкендорф за два дня до пожара, заставила некоторых предположить политические мотивы поджога, в результате которого был нанесён ущерб на миллионы евро. Никто из 17 обитателей приюта не пострадал", — сообщает издание.

Возгорание началось с внешней стены основного здания, потом огонь перекинулся на крышу. С марта в отеле проживали 14 беженцев и три сотрудника Германского общества Красного Креста.

Следствие не обнаружило улик, указывающих на политическую подоплёку этого поступка. Правоохранители предполагают, что пожар в приюте связан с серией из 19 поджогов в районе к востоку от портового города Висмар. Помимо убежища подожгли лес, навес и хранилище соломы.

Полиция допросила всех пожарных, которые участвовали в тушении огня в отеле, и один из них был задержан, так как свидетели видели его в автомобиле в четырёх местах, где случились возгорания.