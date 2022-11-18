Кадыров рассказал об удачном бое и показал видео с украинским пленным
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, взятым в плен в результате удачного боя. На видео мужчина с перевязанной головой и в кровавой разорванной футболке заявил, что ему оказали медицинскую помощь и хорошо обращаются.
Военнопленный ВСУ. Видео @ Telegram / Kadyrov_95
"СБУ, пока вы там хлопаете глазами и строчите на своих сайтах страшилки в перерывах между отключениями электричества, у нас тут реальные бои и результаты. Вам передаёт горячий ахматовский привет пленный. Показываю вам пока только одного, слишком много чести для вас демонстрировать всех взятых сегодня в ходе удачного боя", — написал Кадыров.
Он также пообещал продолжить эту "славную традицию" и публиковать видео не только взятых в плен солдат ВСУ, но также подбитой и уничтоженной техники.
Ранее Кадыров отреагировал на решение Службы безопасности Украины объявить его в розыск. Глава российского региона записал видеообращение, в котором предложил назначить место встречи — и он сам туда придёт за сотрудниками украинской спецслужбы.
kremlin.ru