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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 23:02
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Кадыров рассказал об удачном бое и показал видео с украинским пленным

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, взятым в плен в результате удачного боя. На видео мужчина с перевязанной головой и в кровавой разорванной футболке заявил, что ему оказали медицинскую помощь и хорошо обращаются.

Военнопленный ВСУ. Видео @ Telegram / Kadyrov_95

"СБУ, пока вы там хлопаете глазами и строчите на своих сайтах страшилки в перерывах между отключениями электричества, у нас тут реальные бои и результаты. Вам передаёт горячий ахматовский привет пленный. Показываю вам пока только одного, слишком много чести для вас демонстрировать всех взятых сегодня в ходе удачного боя", — написал Кадыров.

Он также пообещал продолжить эту "славную традицию" и публиковать видео не только взятых в плен солдат ВСУ, но также подбитой и уничтоженной техники.

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Боец ВСУ перепутал позиции России и Украины и попал в плен

Ранее Кадыров отреагировал на решение Службы безопасности Украины объявить его в розыск. Глава российского региона записал видеообращение, в котором предложил назначить место встречи — и он сам туда придёт за сотрудниками украинской спецслужбы.

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kremlin.ru

Анатолий Симоненко
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