Кадыров рассказал об удачном бое и показал видео с украинским пленным

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с украинским военным, взятым в плен в результате удачного боя. На видео мужчина с перевязанной головой и в кровавой разорванной футболке заявил, что ему оказали медицинскую помощь и хорошо обращаются.

Военнопленный ВСУ. Видео @ Telegram / Kadyrov_95

"СБУ, пока вы там хлопаете глазами и строчите на своих сайтах страшилки в перерывах между отключениями электричества, у нас тут реальные бои и результаты. Вам передаёт горячий ахматовский привет пленный. Показываю вам пока только одного, слишком много чести для вас демонстрировать всех взятых сегодня в ходе удачного боя", — написал Кадыров.

Он также пообещал продолжить эту "славную традицию" и публиковать видео не только взятых в плен солдат ВСУ, но также подбитой и уничтоженной техники.