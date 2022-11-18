Власти Украины запереживали из-за популярности там российских Telegram-каналов

Миллионы украинских пользователей подписаны на телеграм-каналы, связанные с Россией. Как сообщает УНН, об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Ведомство выразило озабоченность этим фактом, а особенно тем, что такая аудитория растёт.

"Миллионы украинцев сегодня подписаны на телеграм-каналы, которые заполняются и ведутся Российской Федерацией и её представителями. Мы неоднократно публиковали этот список, но, к сожалению, их украинская аудитория почему-то продолжает расти", — сказала Маляр.

Она считает, что Россия использует "Телеграм" "для проведения своих информационных операций" и якобы именно с помощью этого сеет в рядах украинцев "раздор, панику и уныние". Замминистра призвала граждан противодействовать этому влиянию, "фильтруя свои подписки во избежание дестабилизации морально-психологического состояния".