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17 ноября, 23:45

"Очень тяжело будет": Украинцев призвали переезжать на зиму из городов в сёла

Мэр Ивано-Франковска призвал жителей города переезжать на зиму в сёла

Чтобы пережить сложную зиму, жителям многоэтажек лучше переехать на зиму в сельскую местность. Такое мнение высказал мэр расположенного на западе Украины Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призвал горожан искать сельских знакомых.

"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в сёлах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", — приводит слова Марцинкива украинское издание "Страна".

Как считает мэр Ивано-Франковска, ситуация с электроснабжением на Украине будет только ухудшаться.

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Украинцам посоветовали уехать из Киева на зиму

Ранее Лайф писал, что в Европе заявили о приближении энергетики Украины к "критической точке". Мы рассказали про очередные массированные удары, которые Россия нанесла 15 ноября. По всей Украине были зафиксированы прилёты по объектам энергетики.

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Freepik / ansarrio

Арина Родионова
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