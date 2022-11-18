"Очень тяжело будет": Украинцев призвали переезжать на зиму из городов в сёла

Чтобы пережить сложную зиму, жителям многоэтажек лучше переехать на зиму в сельскую местность. Такое мнение высказал мэр расположенного на западе Украины Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он призвал горожан искать сельских знакомых.

"Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. Кто-то может иметь семью, знакомых в сёлах. Желательно договориться о проживании, очень тяжело будет выживать в многоквартирных домах", — приводит слова Марцинкива украинское издание "Страна".

Как считает мэр Ивано-Франковска, ситуация с электроснабжением на Украине будет только ухудшаться.