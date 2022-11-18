Слова американского генерала о невозможности победы Украины разозлили Белый дом

Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли о невозможности победы Украины на поле боя и необходимости переговоров с Россией противоречит официальной позиции США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Сейчас в Соединённых Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма. Стратегические инстинкты генерала Милли столь же тусклы, сколь ярки его политические амбиции", — поясняется в статье.

Автор полагает, что Милли, будучи опытным политиком, располагает широким влиянием. В материале говорится, что тенденция к переходу отставных военных офицеров в высшие эшелоны власти, которая недавно возникла в Штатах, может привести туда большое количество тех, кто не разделяет позицию Белого дома, а также большинства в Конгрессе.