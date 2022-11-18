Раскрыт способ узнать, ищут ли вас в Сети

Практически каждый может узнать, искали ли о нём информацию в Сети. Как это сделать, рассказал генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов. По его словам, это достаточно просто: нужно запросить информацию в поисковых системах, в том числе Google, указав свои фамилию, имя и отчество.

"Если при вводе в подсказках появляются ваши Ф.И.О. или в результатах поиска есть варианты, которые содержат персональные данные человека, есть вероятность, что информацию действительно пытались найти посторонние лица", — рассказал Арбузов агентству "Прайм".

Наряду с этим надо учесть, что некоторые сайты собирают информацию в автоматизированном режиме, например о генеральных директорах компаний, индивидуальных предпринимателях, в том числе ИНН, список учреждённых юрлиц и так далее. Кроме того, есть разные онлайн-справочники, использующие сливы. А ещё существуют специальные сервисы, которые действительно дают возможность узнать, искал ли кто-то ваши персональные данные. Например, в "Телеграме" есть боты, собирающие сведения о людях, их автомобилях, активности в Интернете, открытых организациях и т.д. Некоторые из них позволяют узнать, сколько раз искали информацию о том или ином человеке. Чтобы обезопасить себя, прежде всего надо соблюдать цифровую гигиену, напомнил Арбузов.

"К сожалению, полностью обезопасить себя от поисков невозможно, а удаление персональных данных с одного сайта вряд ли спасёт ситуацию, так как может существовать целая масса дубликатов на ресурсах, которые не попадут в ваше поле зрения", — резюмировал эксперт.