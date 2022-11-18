Отключения света в Киеве стали рекордно долгими
"Страна": В Киеве зафиксированы рекордные отключения света
В четверг, 17 ноября, в Киеве были зафиксированы рекордные отключения электроэнергии, передаёт "Страна.ua", ссылаясь на гендиректора субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергея Коваленко.
"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение — антирекорд за всё время. Но от нас они не зависят: сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было ещё больших повреждений", — подтвердил Коваленко.
Как отмечает издание, D.Solutions входит в энергетический холдинг ДТЭК. Компания под брендом YASNO обеспечивает услугами три с половиной миллиона клиентов в Незалежной.
Ранее заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев не исключил, что зимой в многоквартирных домах Киева несколько суток или недель не будет отопления.
Telegram / "Страна"