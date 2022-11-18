Отключения света в Киеве стали рекордно долгими

"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение — антирекорд за всё время. Но от нас они не зависят: сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было ещё больших повреждений", — подтвердил Коваленко.