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18 ноября, 00:45

Отключения света в Киеве стали рекордно долгими

"Страна": В Киеве зафиксированы рекордные отключения света

В четверг, 17 ноября, в Киеве были зафиксированы рекордные отключения электроэнергии, передаёт "Страна.ua", ссылаясь на гендиректора субхолдинга ДТЭК D.Solutions Сергея Коваленко.

"Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение — антирекорд за всё время. Но от нас они не зависят: сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было ещё больших повреждений", — подтвердил Коваленко.

Как отмечает издание, D.Solutions входит в энергетический холдинг ДТЭК. Компания под брендом YASNO обеспечивает услугами три с половиной миллиона клиентов в Незалежной.

"Укрэнерго": Отключение света в Киеве и семи областях Украины продлится не меньше недели

"Укрэнерго": Отключение света в Киеве и семи областях Украины продлится не меньше недели

Ранее заместитель председателя киевской администрации Пётр Пантелеев не исключил, что зимой в многоквартирных домах Киева несколько суток или недель не будет отопления.

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Telegram / "Страна"

Анатолий Симоненко

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