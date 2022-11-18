Найдут и разрежут: В России созданы нанороботы – убийцы раковых клеток

Специалисты научно-производственного предприятия "Радиосвязь" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") совместно с красноярскими учёными разработали наночастицы, способные находить раковые клетки в организме человека и уничтожать их. Об этом рассказал генеральный директор "Радиосвязи" Ринат Галеев.

"Модифицированная нами наночастичка присоединяется к раковой клетке, мы включаем слабое переменное магнитное поле, которое заставляет нанодиск разрезать клеточную мембрану, что убивает опухолевую клетку. Мы назвали этот наш метод "наноскальпель", — цитирует ТАСС Галеева.

Как объяснил глава "Радиосвязи", к клетке-навигатору (аптамеру) прикрепляется металлический нанодиск. Достигнув опухолевых клеток, нанодиски под воздействием магнитного поля, в которое помещается пациент, начинают колебаться и буквально разрубают клеточную мембрану и саму клетку-вредителя.

Сейчас, отмечает Галеев, производство ограниченное, так как требует выполнения высокотехнологичных и сложных задач. Сам диск, объяснил он, похож на слоёный пирог. В организм попадает, по сути, частица золота, внутри — металл для создания притяжения. По словам главы предприятия, побочных эффектов не будет: аптамеры создаются из кусочков ДНК, они абсолютно биосовместимы, неиммуногенны и нетоксичны.

"Если мы сможем продвинуться в изготовлении этих наночастиц, то в перспективе можно будет сделать человеку укол, поместить его в магнитное поле, и распространившиеся по его телу аптамеры с нанодисками найдут и уничтожат раковую опухоль", — сказал Галеев.