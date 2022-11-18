Юрист пояснила, когда россияне обязаны носить паспорт

Хоть внутренний паспорт гражданина РФ и обязаны иметь все, кто достиг 14-летнего возраста, нет необходимости носить его с собой постоянно. Об этом Лайфу рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Юлия Заплатникова.

Юрист отметила, что правоохранители не имеют права штрафовать или задерживать за отсутствие этого документа, однако могут доставить в отделение, чтобы там установить личность. Причём задерживать гражданина более чем на три часа полиция не может.

"Обязательным ношение удостоверения личности становится при введении режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Это, в частности, закреплено в Постановлении Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 417. Проверять документы в этом случае имеют право сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и некоторые другие", — пояснила Заплатникова.

Юрист напомнила, что режим повышенной готовности вводился в период пандемии коронавируса. Вот тогда мы должны были выходить из дома с паспортом.