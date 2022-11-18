Российскую атомную подлодку отправили в последний путь

На севере России утилизируют атомную подводную лодку (АПЛ) "Святой Даниил Московский" проекта 671РТМ(К) Северного флота. Об этом сообщил источник ТАСС в судостроительной отрасли.

"АПЛ "Святой Даниил Московский" неделей ранее совершила свой последний выход в море", — цитирует агентство собеседника.

К работам по утилизации АПЛ пока не приступали, сообщил он. Лодка была переведена на одно из судоремонтных предприятий на севере страны. Официального подтверждения этой информации у агентства нет.

Подлодка К-414 (позднее — Б-414, с 1996 года — "Святой Даниил Московский") была построена в Ленинграде, спущена на воду в 1990 году. В 1994-м посетила Северный полюс со всплытием. А 28 октября этого года на ней был спущен военно-морской флаг.