Российскую атомную подлодку отправили в последний путь
ТАСС: Атомную подлодку "Святой Даниил Московский" отправили на утилизацию
АПЛ "Святой Даниил Московский". Фото © ТАСС / Лев Федосеев
На севере России утилизируют атомную подводную лодку (АПЛ) "Святой Даниил Московский" проекта 671РТМ(К) Северного флота. Об этом сообщил источник ТАСС в судостроительной отрасли.
"АПЛ "Святой Даниил Московский" неделей ранее совершила свой последний выход в море", — цитирует агентство собеседника.
К работам по утилизации АПЛ пока не приступали, сообщил он. Лодка была переведена на одно из судоремонтных предприятий на севере страны. Официального подтверждения этой информации у агентства нет.
Подлодка К-414 (позднее — Б-414, с 1996 года — "Святой Даниил Московский") была построена в Ленинграде, спущена на воду в 1990 году. В 1994-м посетила Северный полюс со всплытием. А 28 октября этого года на ней был спущен военно-морской флаг.
Ранее Лайф писал, что в ВМФ России опровергли слухи об утилизации крупнейшей атомной подлодки — "Дмитрий Донской". АПЛ будет служить ещё несколько лет. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что подлодка якобы выведена из боевого состава флота.