Айтишникам дали советы по трудоустройству, но они подойдут всем

Одна из частых ошибок начинающих айтишников — завышение зарплатных ожиданий, притом что им может не хватать знаний и опыта. Об этом рассказала HR-Team Lead в компании ITglobal.com Мария Дьячкова.

В интервью "Газете.ru" эксперт посоветовала айтишникам не лениться получать недостающие знания, участвуя в хакатонах и акселераторах, а также набираться опыта, занимаясь пет-проектами.

"Чтобы оценить свою стоимость на рынке труда, кандидат может проанализировать предложения других специалистов своего уровня, которые есть в открытом доступе на площадках для рекрутинга, или воспользоваться калькулятором зарплат", — сказала Дьячкова.

Она также отметила, что кандидатам на вакансию могут отказать из-за неискренности. Не стоит давать о себе заведомо ложную информацию, в том числе о навыках, опыте и достижениях. Более того, кандидатам рекомендуется не бояться признаваться в том, что они чего-то не умеют или не знают. Так, если вопрос на собеседовании ввёл кандидата в ступор, не стоит стесняться взять время на получение дополнительной информации и формулирование ответа — вплоть до поиска данных в Интернете прямо во время беседы. Это покажет стрессоустойчивость и быструю обучаемость кандидата.

Также эксперт посоветовала перед каждым собеседованием изучать портфель решений компании и требуемые от сотрудника компетенции. Для того чтобы продемонстрировать свою осведомлённость, нелишним будет составить список вопросов о компании. Так кандидат сможет показать свою заинтересованность в вакансии.