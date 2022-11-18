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18 ноября, 03:00

Даже операция может не помочь: Врач объяснила, чем опасна зависимость от капель для носа

Врач Зяблова: Зависимость от капель для носа может вызвать хронический насморк

Зависимость от капель для носа — явление нередкое, она развивается из-за высокой частоты и большой длительности использования препарата. Больные "назначают" его себе бесконтрольно, без консультации у врача. Это может привести к тому, что сосуды в носу перестанут работать как положено, так как организм привыкнет, что есть некая регулирующая сила. Об этом Лайфу рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

"И чем дольше человек использует капли, тем сложнее от них отказаться. Некоторые даже не понимают, что этот "хронический насморк" вызван каплями, из-за чего делают операции по исправлению перегородки носа, так как винят во всём её", — рассказала Зяблова.

Врач не исключает, что проблема с заложенностью действительно может быть в строении перегородки. В любом случае обязательно нужно обратиться к специалисту. Врач предостерегла от поиска "лайфхаков" в Интернете. Только отоларинголог проведёт профессиональный осмотр и назначит лечение на основе экспертизы.

"В будущем после избавления от зависимости надо крайне осторожно использовать капли, следуя всем рекомендациям врача, чтобы не вернуть зависимость обратно", — подчеркнула Зяблова.

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Ранее Лайф писал, что оториноларинголог Мыскина советует не путать промывание носа с орошением: первое способно навредить, так как может нарушить рост нормальной флоры слизистой, которая помогает бороться с патогенными бактериями и защищает от развития воспаления.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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