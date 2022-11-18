Запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии

Северокорейская ракета, запущенная КНДР в рамках очередных испытаний, упала в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил премьер Фумио Кисида, прибывший в Бангкок для участия в саммите АТЭС.

"Северная Корея запустила баллистическую ракету. Предполагается, что она упала в пределах исключительной экономической зоны нашей страны к западу от Хоккайдо", — сказал глава правительства в эфире местного ТВ.

А власти соседней Южной Кореи меж тем объявили о созыве заседания Совета национальной безопасности для обсуждения ответных действий. Возглавит заседание начальник Управления по национальной безопасности администрации президента. По данным южнокорейских СМИ, эта ракета могла быть межконтинентальной.