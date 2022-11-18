Запущенная КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии
Северокорейская ракета, запущенная КНДР в рамках очередных испытаний, упала в исключительной экономической зоне Японии. Об этом заявил премьер Фумио Кисида, прибывший в Бангкок для участия в саммите АТЭС.
"Северная Корея запустила баллистическую ракету. Предполагается, что она упала в пределах исключительной экономической зоны нашей страны к западу от Хоккайдо", — сказал глава правительства в эфире местного ТВ.
А власти соседней Южной Кореи меж тем объявили о созыве заседания Совета национальной безопасности для обсуждения ответных действий. Возглавит заседание начальник Управления по национальной безопасности администрации президента. По данным южнокорейских СМИ, эта ракета могла быть межконтинентальной.
Как рассказывал Лайф, ранее в США заявили, что ядерная атака со стороны КНДР против Вашингтона или его союзников приведёт к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны США Ллойд Остин на встрече с южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом.
"Нодон Синмун"