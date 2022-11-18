Фотосессии министра обойдутся немцам в круглую сумму

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подыскивает фотографа для главы ведомства Роберта Хабека, пишет газета Bild. По всей видимости, вакансия "золотая", так как заплатить мастеру за работу готовы порядка 400 тысяч евро.

Впрочем, задачей фотографа будет не просто множить снимки, но и создавать образ Хабека, сопровождая его в поездках по стране и за рубежом. Трудовой контракт рассчитан на четыре года, издание отмечает, что зарплату будут выделять из денег немецких налогоплательщиков.

Газета сообщает, что подобный контракт уже существовал в период с 2015 по 2018 год, а также подчёркивает, что федеральное правительство должно доступно рассказывать гражданам о своей работе и назначениях. В качестве примера приводят пресс-службу канцлера ФРГ, которая проинформировала граждан о постоянной работе с четырьмя фотографами. В свою очередь, Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития заключило контракт с фотографом на четыре года стоимостью 390 тысяч евро (правда, оно редко пользуется услугами мастера), Министерство здравоохранения обращается к специалисту только при необходимости. У Минобороны много фотографов. А Министерство по делам строительства, очевидно, поскромничало, наняв фотографа на год и заплатив ему 20 865 евро.