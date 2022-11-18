Байден "преуспел в некромантии": В Китае НАТО назвали безмозглым и сравнили с кровожадным зомби

США превратили Североатлантический альянс в безмозглого зомби, пишет китайское издание China Daily. Автор материала считает, что НАТО — это пережиток холодной войны, который нужно похоронить. Он заявляет, что администрация американского президента Джо Байдена "преуспела в некромантии".

"Белый дом превратил альянс с общепризнанным мёртвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остаётся безмозглым, легко поддаётся манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась", — пишет автор.

В публикации отмечается, что конфликт на Украине начался из-за расширения НАТО на восток, несмотря на обоснованные опасения России за свою безопасность. По мнению автора статьи, членам НАТО не хватило наведённого в Европе хаоса — и они теперь нацелили взоры на Юго-Восточную Азию. "Некромант" США и "зомби" НАТО создают конфликты под лживыми лозунгами.