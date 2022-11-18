Отец-герой ценой своей жизни спас двух сыновей из горящего дома в Башкирии
По факту гибели семи человек при пожаре в Башкирии возбуждено уголовное дело
Пожарные у сгоревшего дома в Башкирии. Обложка © VK / МЧС Башкортостан
Уголовное дело возбуждено по факту гибели семи человек при пожаре в Стерлитамакском районе Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении ведомства.
По данным следствия, пожар произошёл ночью, когда в помещении находилась вся семья: оба родителя и семеро детей. Глава семейства повёл себя как настоящий герой и попытался всех спасти, однако ему удалось вывести из горящего дома только двоих ребят. После он вернулся за остальными членами семьи, однако уже не смог выбраться наружу и сам погиб. Спастись не удалось также пятерым детям и супруге.
Как уже писал Лайф, всё произошло в деревне Матвеевка в Стерлитамакском районе Башкирии. Сообщение о возгорании в жилом двухквартирном кирпичном доме поступило в экстренные службы в 03:27 по московскому времени, на место оперативно выехали экстренные службы. Теперь по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины пожара.