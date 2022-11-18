Украинского беженца избили в США после спора о нацистах

В США избили украинского беженца, который потребовал не называть жителей его страны нацистами. Об этом сообщает Salem Reporter.

Всё случилось в штате Орегон, куда беженец с женой приехали в апреле. Инцидент произошёл ещё в мае, однако известно о нём стало только недавно: мужчина заявил в полицию лишь в начале ноября из-за угроз. Так, по данным портала, после ужина в доме родственников один из гостей назвал жителей Украины нацистами и высказал в их адрес "гомофобное оскорбление", что крайне не понравилось беженцу.

Он попросил местного жителя "не обзываться", а хозяин дома прогнал их выяснять отношения на улице. Там гость затеял драку в сарае и, по словам, беженца, нанёс ему более десятка ударов. В итоге пострадавший получил серьёзные травмы и перестал видеть одним глазом — медики диагностировали перелом глазницы и носа, повреждение лицевого нерва.

После обращения в полицию беженец записал телефонный разговор с обидчиком, в ходе которого тот признал вину. В результате суд предъявил ему обвинения в нападении и нанесении телесных повреждений украинцу "из-за его национального происхождения". Но позже мужчину освободили под залог в 50 тысяч долларов.