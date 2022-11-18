Суд оправдал охранника Ельцин-центра, пририсовавшего глаза на картине ученицы Малевича

Как рассказал Лайфу адвокат Васильева, их сторона настаивала на том, что картина не была обезображена и в результате инцидента цена на произведение искусства даже подскочила. В итоге в связи с отсутствием состава преступления отменён приговор, а также принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра.