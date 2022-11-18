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18 ноября, 06:33
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Суд оправдал охранника Ельцин-центра, пририсовавшего глаза на картине ученицы Малевича

<p>Повреждения на картине "Три фигуры". Фото © <a href="https://www.theartnewspaper.ru/posts/20220113-wyct/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Art Newspaper Russia</a></p>

Повреждения на картине "Три фигуры". Фото © The Art Newspaper Russia

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника Ельцин-центра Александра Васильева, который пририсовал глаза на картине "Три фигуры" ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.

Как рассказал Лайфу адвокат Васильева, их сторона настаивала на том, что картина не была обезображена и в результате инцидента цена на произведение искусства даже подскочила. В итоге в связи с отсутствием состава преступления отменён приговор, а также принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра.

Появилось видео, как охранник Ельцин-центра пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

Появилось видео, как охранник Ельцин-центра пририсовал глаза на картине ученицы Малевича

Напомним, инцидент в Ельцин-центре произошёл в начале декабря прошлого года. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.

Николь Вербер

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