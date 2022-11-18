Суд оправдал охранника Ельцин-центра, пририсовавшего глаза на картине ученицы Малевича
Повреждения на картине "Три фигуры". Фото © The Art Newspaper Russia
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника Ельцин-центра Александра Васильева, который пририсовал глаза на картине "Три фигуры" ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской.
Как рассказал Лайфу адвокат Васильева, их сторона настаивала на том, что картина не была обезображена и в результате инцидента цена на произведение искусства даже подскочила. В итоге в связи с отсутствием состава преступления отменён приговор, а также принудительная мера медицинского характера в виде наблюдения и лечения у психиатра.
Напомним, инцидент в Ельцин-центре произошёл в начале декабря прошлого года. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.