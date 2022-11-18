Аналитики зафиксировали санкционную "гонку зарплат" на рынке труда в России

Санкционный кризис спровоцировал некоторых работодателей увеличить зарплату в строительстве и логистике в связи с нехваткой сотрудников. К такому выводу пришли аналитики HeadHunter, передаёт РБК.

По данным специалистов, в третьем квартале заработная плата российских сотрудников увеличилась в среднем на 6,4% — примерно на пять тысяч рублей, до 90,5 тысячи. Это происходит за счёт нехватки сотрудников. Ещё одним показателем "санкционной гонки" является частое поощрение менеджеров управленческого и экспертного уровня бонусами и премиями по сравнению с топ-менеджерами. Это связано с тем, что именно они ответственны за преодоление кризиса, указывают эксперты.



Что касается конкретных сфер деятельности, то лидерами по росту зарплат в третьем квартале стали строительная отрасль и транспортная логистика: за год оплата труда увеличилась на 10 и 9% соответственно. На конец сентября строители в среднем получали 68,8 тысячи, а логисты — 58,6 тысячи.

"Так, среди профессий белых воротничков (работники умственного труда. — Прим. Лайфа), которые наиболее сильно пострадали от сокращения доступных вакансий и столкнулись с умеренно высокой конкуренцией за рабочие места в текущем году, среднее значение прироста находится на уровне 5%. А у синих воротничков (рабочий класс. — Прим. Лайфа), а также у массового и линейного персонала, которых на рынке труда становится всё меньше и меньше, в среднем прирост составил 7%", — сказано в материале.