Хакеры Killnet обрушили сайт Белого дома
Российские хакеры Killnet, Anonymous Russian и Mirai обрушили сайт Белого дома
Российские хакеры из нескольких группировок парализовали работу сайта Белого дома. Об этом рассказали кибербойцы из Killnet.
"Белый дом офлайн! Так мы коллективно провожаем Бидона (американского президента Джо Байдена. — Прим. Лайфа) на пенсию", — написали они в телеграм-канале.
По словам хакеров, атака на сайт длилась 30 минут. Кибербойцы рассчитывали на более продолжительный процесс, но "не учли интенсивности системы фильтрации запросов". Также они добавили, что на портале установлена "военная государственная защита от DDOS компании Automattic Inc". Ответственные за взлом сайта — члены российских группировок Killnet, Anonymous Russian и Mirai.
Ранее хакеры из Killnet взломали сайты сразу нескольких госучреждений Греции. По их словам, государственная сетевая инфраструктура греков была заблокирована "за содействие НАТО и предательство перед Россией".
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