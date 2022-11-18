Хакеры Killnet обрушили сайт Белого дома

Российские хакеры из нескольких группировок парализовали работу сайта Белого дома. Об этом рассказали кибербойцы из Killnet.

"Белый дом офлайн! Так мы коллективно провожаем Бидона (американского президента Джо Байдена. — Прим. Лайфа) на пенсию", — написали они в телеграм-канале.

По словам хакеров, атака на сайт длилась 30 минут. Кибербойцы рассчитывали на более продолжительный процесс, но "не учли интенсивности системы фильтрации запросов". Также они добавили, что на портале установлена "военная государственная защита от DDOS компании Automattic Inc". Ответственные за взлом сайта — члены российских группировок Killnet, Anonymous Russian и Mirai.