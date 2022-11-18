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18 ноября, 07:33

СМИ сообщили о госпитализации Валуева, но его помощник всё опровергает

Помощник Валуева опроверг госпитализацию депутата

Помощник депутата Госдумы РФ Николая Валуева опроверг Лайфу сообщения ряда СМИ о госпитализации парламентария из-за проблем с ногой. По словам Валерия Кузенкова, Валуев "прыгает и пляшет".

"Николай Сергеевич прыгает, пляшет. Вчера допоздна был в Государственной думе. Никто ему ноги не ломал, и в больницу его никто не клал. Он жив-здоров, улыбается и ходит на двух ногах. Сейчас он находится дома", — рассказал собеседник Лайфа.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Валуев попал в одну из столичных больниц сегодня ночью из-за проблемы с ногой.

Валуев рассказал о своём визите в военкомат

Валуев рассказал о своём визите в военкомат

А ранее, 29 сентября, депутат опубликовал в соцсетях фотографию полученной повестки, подписав: "Если Родина позовёт — пойду". Правда, после этого Валуев странно отреагировал на вопросы журналистов по поводу визита в военкомат: парламентарий заявил, что пойдёт туда "тогда, когда пойдёт", а сотрудников СМИ с собой не позовёт, чтобы они "не делали на этом пиара".

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ТАСС / Новодережкин Антон

Александра Вишнякова

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