СМИ сообщили о госпитализации Валуева, но его помощник всё опровергает

Помощник депутата Госдумы РФ Николая Валуева опроверг Лайфу сообщения ряда СМИ о госпитализации парламентария из-за проблем с ногой. По словам Валерия Кузенкова, Валуев "прыгает и пляшет".

"Николай Сергеевич прыгает, пляшет. Вчера допоздна был в Государственной думе. Никто ему ноги не ломал, и в больницу его никто не клал. Он жив-здоров, улыбается и ходит на двух ногах. Сейчас он находится дома", — рассказал собеседник Лайфа.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Валуев попал в одну из столичных больниц сегодня ночью из-за проблемы с ногой.