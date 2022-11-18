Девушка, чьё изрезанное тело нашли в Москве, жаловалась в полицию на преследование

Тело 29-летней девушки с множеством ножевых ранений было найдено сегодня утром на Севастопольском проспекте в Москве. Как сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Тело девушки было обнаружено на Севастопольском проспекте. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди. Ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", находится на контроле в прокуратуре", — сообщили в ведомстве.

Убитая 29-летняя Юлия Т. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, жертвой оказалась Юлия Т., в прошлом сотрудница микрофинансовой организации. Как пишет РИА "Новости", за день до трагедии погибшая сообщала в полицию о том, что её кто-то преследует. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. Также известно, что тело обнаружили недалеко от дома, где жила девушка. Преступника ищут.