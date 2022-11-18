Девушка, чьё изрезанное тело нашли в Москве, жаловалась в полицию на преследование
На юго-западе Москвы найдено тело 29-летней девушки, которая жаловалась на преследование
Тело 29-летней девушки с множеством ножевых ранений было найдено сегодня утром на Севастопольском проспекте в Москве. Как сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры, по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Тело девушки было обнаружено на Севастопольском проспекте. Видео © t.me / Прокуратура Москвы
"На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди. Ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", находится на контроле в прокуратуре", — сообщили в ведомстве.
Убитая 29-летняя Юлия Т. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, жертвой оказалась Юлия Т., в прошлом сотрудница микрофинансовой организации. Как пишет РИА "Новости", за день до трагедии погибшая сообщала в полицию о том, что её кто-то преследует. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. Также известно, что тело обнаружили недалеко от дома, где жила девушка. Преступника ищут.
Ранее Лайф рассказывал, что в Волгограде дознаватель МЧС воткнул нож в горло возлюбленной и коллеге, чтобы не отпускать её в отпуск. Девушка не принимала ухаживания коллеги, даже отказалась от публичного предложения руки и сердца. Некоторое время назад парень привёз девушку к гаражу, чтобы якобы оставить там вещи. Когда Татьяна отвлеклась на телефон, злоумышленник надел перчатки и воткнул нож ей в горло. Девушка осталась жива, но напавший ещё на свободе.
Telegram / Прокуратура Москвы