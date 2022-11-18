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18 ноября, 07:43
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Девушка, чьё изрезанное тело нашли в Москве, жаловалась в полицию на преследование

На юго-западе Москвы найдено тело 29-летней девушки, которая жаловалась на преследование

Тело 29-летней девушки с множеством ножевых ранений было найдено сегодня утром на Севастопольском проспекте в Москве. Как сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Тело девушки было обнаружено на Севастопольском проспекте. Видео © t.me / Прокуратура Москвы

"На Севастопольском проспекте обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди. Ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", находится на контроле в прокуратуре", — сообщили в ведомстве.

Убитая 29-летняя Юлия Т. Фото © t.me / SHOT

Убитая 29-летняя Юлия Т. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала SHOT, жертвой оказалась Юлия Т., в прошлом сотрудница микрофинансовой организации. Как пишет РИА "Новости", за день до трагедии погибшая сообщала в полицию о том, что её кто-то преследует. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. Также известно, что тело обнаружили недалеко от дома, где жила девушка. Преступника ищут.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Волгограде дознаватель МЧС воткнул нож в горло возлюбленной и коллеге, чтобы не отпускать её в отпуск. Девушка не принимала ухаживания коллеги, даже отказалась от публичного предложения руки и сердца. Некоторое время назад парень привёз девушку к гаражу, чтобы якобы оставить там вещи. Когда Татьяна отвлеклась на телефон, злоумышленник надел перчатки и воткнул нож ей в горло. Девушка осталась жива, но напавший ещё на свободе.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Оксана Попова

Комментарий

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Михаил Жигалкосегодня в 11:01

Все преступления происходят из за попустительства, наших доблесных правоохранительных органов, вообще не реагируют на заявления, и вопрос:вы зачем и кому даёте присягу, или что бы для галочки, учитесь, зачем идти в полицию? Вас за это надо судить вместе с приступниками, може тогда порядок будет, ну как же так, убили человека из за вашего попустительства, или халатности а может и не желания выполнять свои прямые обязанности, ну где-то так, извините но наболело не только у меня.

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