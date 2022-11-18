Врачи стабилизировали состояние девочки, пострадавшей после удара ВСУ по Шебекину
Врачам удалось стабилизировать состояние 15-летней девочки, которая получила серьёзные ранения при обстреле жилого дома в Шебекине Белгородской области. Об этом пишет SHOT.
Несмотря на все усилия медиков, из-за серьёзных травм пострадавшая всё же находится в тяжёлом состоянии. В скором времени девочку перевезут в Москву и передадут в руки столичным врачам, которые продолжат бороться за её жизнь.
Напомним, об очередном обстреле Шебекина губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 17 ноября. По его словам, снаряды попали в частный жилой дом, в результате чего тяжёлые травмы получила 15-летняя девочка. Известно, что украинские войска выполнили удар из реактивной системы залпового огня "Град".
Telegram / SHOT