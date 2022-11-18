"За что задержан, не знаю": МВД показало видео с подозреваемым в убийстве москвички
МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве девушки в Москве
Подозреваемый в убийстве 29-летней москвички, тело которой со множественными ножевыми ранениями нашли на Севастопольском проспекте, мог совершить преступление из-за того, что она не отвечала на знаки внимания, сообщили в Следственном комитете. Тем временем МВД опубликовало видео задержания 25-летнего мужчины.
Задержание подозреваемого в убийстве москвички. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
"Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания", — говорится в сообщении ведомства.
Второй задержанный. Фото © Telegram / Столичный СК
При этом на кадрах подозреваемый говорит, что не знает, за что задержан. Вместе с ним в Тамбовской области пойман ещё один мужчина, который помогал ему скрыться и уехать за пределы Московской области.
Как сообщил Лайфу источник, по подозрению в жестокой расправе полиция разыскивала 25-летнего Шохрукбека Каримова. При этом за день до гибели испуганная девушка сообщала в полицию о преследовании. В итоге сегодня утром её тело обнаружили недалеко от дома, где она жила. Убийца нанёс ей четыре удара ножом. В настоящее время преступника ищут. Возбуждено уголовное дело.
Telegram / МВД МЕДИА