"За что задержан, не знаю": МВД показало видео с подозреваемым в убийстве москвички

Подозреваемый в убийстве 29-летней москвички, тело которой со множественными ножевыми ранениями нашли на Севастопольском проспекте, мог совершить преступление из-за того, что она не отвечала на знаки внимания, сообщили в Следственном комитете. Тем временем МВД опубликовало видео задержания 25-летнего мужчины.

Задержание подозреваемого в убийстве москвички. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

"Предварительно установлено, что потерпевшая познакомилась с подозреваемым незадолго до случившегося и у них был конфликт на почве личных отношений в связи с тем, что девушка не отвечала ему взаимностью на знаки внимания", — говорится в сообщении ведомства.

Второй задержанный. Фото © Telegram / Столичный СК

При этом на кадрах подозреваемый говорит, что не знает, за что задержан. Вместе с ним в Тамбовской области пойман ещё один мужчина, который помогал ему скрыться и уехать за пределы Московской области.