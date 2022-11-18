Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 13:08
7200

В Польше опубликовали карту прилёта украинской ракеты

Польская Gazeta Wyborcza опубликовала схему падения украинской ракеты С-300 в Пшеводуве

Польская Gazeta Wyborcza с помощью карты объяснила, каким образом украинская ракета попала в Пшеводув, убив двух человек. Подробная схема опубликована на сайте издания в пятницу.

По версии издания, российская ракета летела в направлении Добротворской ТЭС, расположенной в Каменка-Бугском районе Львовской области. В самом Львове тем временем сработала система ПВО, но ракета промахнулась и упала на территорию Польши. Причём траектория боеприпаса, выпущенного украинской системой ПВО, изначально не соответствовала нужному курсу, убеждены польские журналисты. По их данным, ракета летела не на северо-восток, то есть в сторону ТЭС, а сильно западнее.

При этом военный эксперт Михал Пекарски в интервью изданию Gazeta Wyborcza указал, что упавший в Пшеводуве снаряд свидетельствует о недостатках польской системы ПВО. Он добавил, что Варшава сейчас находится в процессе закупок современного оружия, но, даже если бы оно было, времени для реагирования в данном случае было бы очень мало. Собеседник издания подчеркнул, что снаряд упал в нескольких километрах от границы, где не было жизненно важных объектов.

В провокации с ракетой в Польше усмотрели безнадёжное положение Зеленского

В провокации с ракетой в Польше усмотрели безнадёжное положение Зеленского

Напомним, 15 ноября стало известно, что две ракеты упали на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. В результате погибло два человека. В Киеве обвиняли в этом Россию. Однако в Минобороны РФ уточнили, что данные снаряды — это украинские С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.

Обложка ©

ТАСС / AP / Michal Dyjuk

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров