В Польше опубликовали карту прилёта украинской ракеты

Польская Gazeta Wyborcza с помощью карты объяснила, каким образом украинская ракета попала в Пшеводув, убив двух человек. Подробная схема опубликована на сайте издания в пятницу.

По версии издания, российская ракета летела в направлении Добротворской ТЭС, расположенной в Каменка-Бугском районе Львовской области. В самом Львове тем временем сработала система ПВО, но ракета промахнулась и упала на территорию Польши. Причём траектория боеприпаса, выпущенного украинской системой ПВО, изначально не соответствовала нужному курсу, убеждены польские журналисты. По их данным, ракета летела не на северо-восток, то есть в сторону ТЭС, а сильно западнее.

При этом военный эксперт Михал Пекарски в интервью изданию Gazeta Wyborcza указал, что упавший в Пшеводуве снаряд свидетельствует о недостатках польской системы ПВО. Он добавил, что Варшава сейчас находится в процессе закупок современного оружия, но, даже если бы оно было, времени для реагирования в данном случае было бы очень мало. Собеседник издания подчеркнул, что снаряд упал в нескольких километрах от границы, где не было жизненно важных объектов.