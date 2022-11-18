Эксперт объяснил, почему нельзя пользоваться гаджетами во время подзарядки

Во время подзарядки не следует пользоваться смартфоном, иначе может произойти сбой в системе, вплоть до взрыва гаджета в руке пользователя. Об этом рассказал "Ленте.ру" заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

"Во время подзарядки любой гаджет — даже самый современный — нагревается. Процесс усиливается, если смартфон или планшет оснащён защитным чехлом", — пояснил он.

По его словам, из-за этого устройство ломается и может даже взорваться. Поэтому нужно использовать только зарядные устройства, подходящие к конкретной модели, посоветовал специалист. При этом во время подзарядки лучше не запускать слишком много приложений и программ, так как аппарат ещё больше нагреется, добавил Магомедов.

Кроме того, не следует трогать смартфон во время готовки, уборки или просто мокрыми руками, а самое опасное — отправиться с телефоном в ванну, контакт с водой портативных зарядных устройств может привести к мощному взрыву. Эксперт напомнил, что в России постоянно "фиксируются трагические последствия такой беспечности".