Гарибашвили заявил, что Киев открыто призывал Грузию открыть "второй фронт" против России

Киев открыто призывал Тбилиси открыть "второй фронт" против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его мнению, если бы у власти в его стране была оппозиция, так бы и произошло.

"Их задачей (представителей Киева. — Прим. Лайфа) было открытие "второго фронта" в Грузии. Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции", — заявил он в парламенте.

Гарибашвили добавил, что грузинские оппозиционеры являются союзниками украинских чиновников. Премьер предположил, что если бы оппозиция была у власти, страна превратилась бы в военный полигон.