Гарибашвили заявил, что Киев открыто призывал Грузию открыть "второй фронт" против России
Киев открыто призывал Тбилиси открыть "второй фронт" против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его мнению, если бы у власти в его стране была оппозиция, так бы и произошло.
"Их задачей (представителей Киева. — Прим. Лайфа) было открытие "второго фронта" в Грузии. Это не интерпретация, это не легенда, я цитирую слова, сказанные ими на пресс-конференции", — заявил он в парламенте.
Гарибашвили добавил, что грузинские оппозиционеры являются союзниками украинских чиновников. Премьер предположил, что если бы оппозиция была у власти, страна превратилась бы в военный полигон.
Напомним, ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе предлагал провести референдум по поводу открытия "второго фронта" против России, однако позже заявил, что это был сарказм, и, судя по опросам общественного мнения, грузинское общество категорически против боевых действий с Россией.
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