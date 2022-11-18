Врач объяснил, при каких симптомах парагриппа следует бить тревогу

Вместе с привычным вирусом гриппа многие люди рискуют заразиться инфекцией, вызванной вирусами парагриппа. По словам терапевта, кардиолога и кандидата медицинских наук Анны Ратниковой, больше всего рискуют им заболеть люди с ослабленным иммунитетом, пожилые, а также дети. Как распознать вирус, медик рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Приставка "пара" обозначает отношение этого вируса к определённому роду парамиксовирусов. Это одноцепочный РНК-вирус, достаточно распространённый и в сезон, и в межсезонье и являющийся возбудителем респираторных инфекций у взрослых и детей", — пояснила врач.

Более всего подвержены ему люди с ослабленным иммунитетом, пожилые люди, а также дети. У последних болезнь протекает по иной клинической картине. Традиционным признаком является развитие так называемого крупа — лающего кашля, затруднённого дыхания и осиплости голоса. Встречается он в основном у малышей от полугода до трёх лет.

Родителям стоит следить за здоровьем детей, ведь развивается вирус как обычная респираторная инфекция, сопровождающаяся выделениями и небольшой лихорадкой. Если затем болезнь переходит в круп, ребёнку становится тяжело дышать. Также наблюдается повышенная возбудимость и тахикардия.

В такой ситуации стоит бить тревогу и вызывать скорую, ведь парагрипп опасен для жизни. Как пояснила Ратникова, есть четыре вида парагриппа — первые два не опасны и переносятся легко, а третий может приводить к развитию пневмонии даже у взрослых.