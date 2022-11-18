Частое зевание может быть признаком опасных заболеваний, заявил врач

Частые зевания возникают из-за недостатка клеткам мозга кислорода и могут быть первым признаком крайне серьёзных заболеваний. Об этом "Газете.ru" заявил психотерапевт и клинический психолог Евгений Гиберт.

Регулярные зевания могут говорить о сахарном диабете, так как в подобных случаях глюкоза не усваивается и клетки не получают необходимой энергии, из-за чего накапливается усталость.

"Также частое желание зевать может говорить о сердечной недостаточности, так как при пониженном давлении кровь передаёт кислород клеткам не в полном объёме, поэтому человек ощущает усталость и переутомление, а организм пытается зевотой восполнить недостающий кислород", — заявил Гиберт.

Также частое зевание может быть признаком анемии или же апноэ — остановки дыхания человека во время сна до одной минуты. Гиберт посоветовал в таких случаях обращаться к врачу, ведь подобное явление может быть совсем не таким безобидным, как может показаться изначально.