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18 ноября, 12:37

Частое зевание может быть признаком опасных заболеваний, заявил врач

Психотерапевт Гиберт назвал частое зевание первым признаком сердечных заболеваний

Частые зевания возникают из-за недостатка клеткам мозга кислорода и могут быть первым признаком крайне серьёзных заболеваний. Об этом "Газете.ru" заявил психотерапевт и клинический психолог Евгений Гиберт.

Регулярные зевания могут говорить о сахарном диабете, так как в подобных случаях глюкоза не усваивается и клетки не получают необходимой энергии, из-за чего накапливается усталость.

"Также частое желание зевать может говорить о сердечной недостаточности, так как при пониженном давлении кровь передаёт кислород клеткам не в полном объёме, поэтому человек ощущает усталость и переутомление, а организм пытается зевотой восполнить недостающий кислород", — заявил Гиберт.

Также частое зевание может быть признаком анемии или же апноэ — остановки дыхания человека во время сна до одной минуты. Гиберт посоветовал в таких случаях обращаться к врачу, ведь подобное явление может быть совсем не таким безобидным, как может показаться изначально.

Змеи помогли учёным раскрыть тайну заразительности зевоты

Змеи помогли учёным раскрыть тайну заразительности зевоты

Ранее Лайф рассказывал, почему зевание может быть очень полезным для человека и какую уникальную пользу в себе несёт этот процесс.

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Артур Белкин
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