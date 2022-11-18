Частое зевание может быть признаком опасных заболеваний, заявил врач
Психотерапевт Гиберт назвал частое зевание первым признаком сердечных заболеваний
Частые зевания возникают из-за недостатка клеткам мозга кислорода и могут быть первым признаком крайне серьёзных заболеваний. Об этом "Газете.ru" заявил психотерапевт и клинический психолог Евгений Гиберт.
Регулярные зевания могут говорить о сахарном диабете, так как в подобных случаях глюкоза не усваивается и клетки не получают необходимой энергии, из-за чего накапливается усталость.
"Также частое желание зевать может говорить о сердечной недостаточности, так как при пониженном давлении кровь передаёт кислород клеткам не в полном объёме, поэтому человек ощущает усталость и переутомление, а организм пытается зевотой восполнить недостающий кислород", — заявил Гиберт.
Также частое зевание может быть признаком анемии или же апноэ — остановки дыхания человека во время сна до одной минуты. Гиберт посоветовал в таких случаях обращаться к врачу, ведь подобное явление может быть совсем не таким безобидным, как может показаться изначально.
Ранее Лайф рассказывал, почему зевание может быть очень полезным для человека и какую уникальную пользу в себе несёт этот процесс.
Новости
Крымская "королева красоты" поплатилась российским паспортом за исполнение гимна "Азова"
сегодня в 12:30
Россиянам перечислили доступные зарубежные направления для новогоднего отдыха
сегодня в 12:30
Борода из денег: Услуги Деда Мороза в Петербурге оказались одними из самых дорогих в стране
сегодня в 12:25
Shutterstock