Борода из денег: Услуги Деда Мороза в Петербурге оказались одними из самых дорогих в стране
Деды Морозы из Санкт-Петербурга попали в топ самых высокооплачиваемых в стране
Стоимость услуг Деда Мороза в новогодние праздники в Санкт-Петербурге является одной из самых высоких по стране, однако куда более демократичной, нежели в Уфе или Москве. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
В среднем по стране сказочный персонаж может заработать 81 тысячу рублей. В Северной столице же Дед Мороз может получить до 120 тысяч рублей, а нижняя планка стоимости услуг находится на отметке 35 тысяч рублей. В Уфе она расположилась на уровне 60 тысяч рублей, в Москве — 45 тысяч.
При этом нередко можно встретить достаточно необычные просьбы к сказочным персонажам. Например, некоторые заказчики хотят, чтобы Дед Мороз ориентировался во вселенной Гарри Поттера.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве начала работать почта Деда Мороза. Ящики для писем любимому многими сказочному персонажу постепенно появляются в 34 столичных парках, а всего будет установлено 57 таких ящиков.
ТАСС / Василий Федосенко