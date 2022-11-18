Борода из денег: Услуги Деда Мороза в Петербурге оказались одними из самых дорогих в стране

Стоимость услуг Деда Мороза в новогодние праздники в Санкт-Петербурге является одной из самых высоких по стране, однако куда более демократичной, нежели в Уфе или Москве. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В среднем по стране сказочный персонаж может заработать 81 тысячу рублей. В Северной столице же Дед Мороз может получить до 120 тысяч рублей, а нижняя планка стоимости услуг находится на отметке 35 тысяч рублей. В Уфе она расположилась на уровне 60 тысяч рублей, в Москве — 45 тысяч.

При этом нередко можно встретить достаточно необычные просьбы к сказочным персонажам. Например, некоторые заказчики хотят, чтобы Дед Мороз ориентировался во вселенной Гарри Поттера.