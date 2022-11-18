Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 12:22
3055

"Предвестник конца света": Стадо овец 12 дней ходило по кругу без перерыва и привело в ужас фермера

В Китае увидели "знак свыше" в овцах, которые ходили по кругу без перерыва 12 дней

В Китае стадо овец по непонятным причинам почти две недели ходило по кругу по часовой стрелке без остановки. Однако никаких отклонений у животных не нашли, загадка так и осталась без ответа, но вселила ужас в свидетелей.

В Китае стадо овец ходило по кругу почти две недели. Видео © Twitter / МаИ

Фермерша по фамилии Мяо рассказала местным СМИ, что сначала странный "флешмоб" начали несколько овец, затем к ним присоединились все остальные особи. По её словам, подобного поведения никогда раньше не наблюдалось за животными. Через 12 дней "хоровод" прекратился и овцы вернулись к своим повседневным делам.

Кадры, записанные фермершей, разлетелись в Сети, и пользователи стали наперебой выдвигать предположения. Некоторые уверены, что животные страдают от неизвестного заболевания, другие увидели в этом "знак свыше" и окрестили стадо "предвестником конца света". Но нашлись и прагматики, кто заподозрил китаянку в хайпе, и предположили, что на видео в разное время суток ходят по кругу вовсе не одни и те же овцы.

Один рыкнул, второй подпрыгнул: Запашный объяснил Лайфу, почему на него напал тигр

Один рыкнул, второй подпрыгнул: Запашный объяснил Лайфу, почему на него напал тигр

Ранее сообщалось, что волонтёрам из Минска поступила жалоба от жильцов дома во Фрунзенском районе, что за дверьми одной из квартир происходит нечто странное: оттуда доносятся крики животного. Отреагировавшие на сообщение зоозащитники впоследствии обнаружили в мусорке труп кота и позвонили в правоохранительные органы.

Обложка ©

Twitter / МаИ

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров