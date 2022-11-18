"Предвестник конца света": Стадо овец 12 дней ходило по кругу без перерыва и привело в ужас фермера

В Китае стадо овец по непонятным причинам почти две недели ходило по кругу по часовой стрелке без остановки. Однако никаких отклонений у животных не нашли, загадка так и осталась без ответа, но вселила ужас в свидетелей.

В Китае стадо овец ходило по кругу почти две недели. Видео © Twitter / МаИ

Фермерша по фамилии Мяо рассказала местным СМИ, что сначала странный "флешмоб" начали несколько овец, затем к ним присоединились все остальные особи. По её словам, подобного поведения никогда раньше не наблюдалось за животными. Через 12 дней "хоровод" прекратился и овцы вернулись к своим повседневным делам.

Кадры, записанные фермершей, разлетелись в Сети, и пользователи стали наперебой выдвигать предположения. Некоторые уверены, что животные страдают от неизвестного заболевания, другие увидели в этом "знак свыше" и окрестили стадо "предвестником конца света". Но нашлись и прагматики, кто заподозрил китаянку в хайпе, и предположили, что на видео в разное время суток ходят по кругу вовсе не одни и те же овцы.