"Эмоциональное рабство": Психолог рассказала, как распознать манипулятора

Чтобы понять, что человек пытается манипулировать, необходимо прислушаться к своим чувствам. Если при оценке эмоций покажется, что собеседник вынуждает что-то делать искусно сформулированной просьбой, то это манипуляция. Так считает психолог Наталья Наумова.

"Если ответ на вопрос [собеседника] положительный, то это не манипуляция, а личное желание что-либо сделать. Если же ответ будет: хочу, но в обмен на что-то, то нельзя быть уверенным, что обмен состоится, и тогда наступит разочарование", — сказала Наумова в беседе с РИАМО.

При этом зачастую те, кем манипулируют, распознают, но не могут дать отпор. Это случается из-за страха, стыда или чувства вины.

"Негативные чувства поглощают и заставляют выполнить поручение без личной заинтересованности. Это такое эмоциональное рабство", — добавила специалист.

Если собеседник пытается манипулировать, ему нужно сказать нет, считает психолог, поскольку выполнение его просьбы не принесёт удовольствия, а заставит чувствовать себя хуже и ощущать использованным.