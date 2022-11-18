Врач назвал 4 способа снизить риск развития серьёзных патологий ЖКТ
Терапевт Каландия рассказал, как снизить риски развития серьёзных патологий ЖКТ
Согласно международным статистическим данным, болезни пищеварительной системы занимают лидирующие места по распространённости среди других патологий. Ежегодно во всём мире в медицинские учреждения по поводу проблем с ЖКТ обращаются миллионы людей. Однако можно снизить риски серьёзных патологий, придерживаясь всего лишь нескольких правил, о которых Лайфу рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт и гепатолог "СМ-Клиники" Шота Каландия.
Например, для этого необходимо исключить табакокурение. По словам эксперта, никотин и никотиновые смолы нарушают перистальтику желудка и кишечника, выделение пищеварительных соков приводит к появлению спазмов в кишечнике, болей в подложечной области, тошноты по утрам, изжоги и вздутия живота. Вместе с тем не стоит злоупотреблять алкоголем, поскольку этиловый спирт провоцирует развитие язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, алкогольного гепатита и панкреатита.
"Осложнения, спровоцированные злоупотреблением алкоголя, могут привести к летальному исходу. При перфорации двенадцатиперстной кишки её содержимое выходит в свободную брюшную полость и вызывает перитонит — воспаление брюшины. Опасным является кровотечение, поскольку оно может быть чревато существенной кровопотерей, порой несовместимой с жизнью", — пояснил врач.
Вместе с тем следует выправить свой рацион и регулярно принимать пищу. Как отметил Каландия, люди, имеющие привычку переесть на ночь, намного чаще страдают от симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: изжоги, отрыжки воздухом и пищей, тошноты. При этом не стоит забывать о необходимости посещения врачей и регулярных профилактических осмотров.
"Для скрининга атрофического гастрита и рака желудка возможно использование анализа крови гастропанель — комплекса лабораторных исследований крови (пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17 и антитела Helicobacter Pylori IgG), который позволяет оценить функциональное и анатомическое состояние слизистой желудка", — указал медик.
Однако стоит помнить, что гастропанель не сможет заменить эзофагогастродуоденоскопию — эндоскопическое исследование, позволяющее взять биопсийный материал при выявлении патологических очагов в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке. Для раннего выявления новообразований кишечника рекомендуется анализ кала на скрытую кровь.
При подозрении на воспалительные заболевания кишечника (язвенного колита, болезни Крона) используется анализ на исследование концентрации фекального кальпротектина. А лицам старше 45 лет, имеющим отягощённый наследственный анамнез по колоректальному раку, согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо проведение колоноскопии — эндоскопического исследования толстой кишки.
А ранее Лайф рассказывал о семи факторах, увеличивающих риск развития гастрита. Болезнь опасна своими осложнениями: при отсутствии своевременного и грамотного лечения она может перетечь в язву, которая грозит кровотечением или превращением в злокачественную опухоль. При этом самой распространённой причиной развития гастрита является бактерия Helicobacter pylori, продукты жизнедеятельности которой способны вызывать воспалительный процесс.
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