Врач назвал 4 способа снизить риск развития серьёзных патологий ЖКТ

Согласно международным статистическим данным, болезни пищеварительной системы занимают лидирующие места по распространённости среди других патологий. Ежегодно во всём мире в медицинские учреждения по поводу проблем с ЖКТ обращаются миллионы людей. Однако можно снизить риски серьёзных патологий, придерживаясь всего лишь нескольких правил, о которых Лайфу рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт и гепатолог "СМ-Клиники" Шота Каландия.

Например, для этого необходимо исключить табакокурение. По словам эксперта, никотин и никотиновые смолы нарушают перистальтику желудка и кишечника, выделение пищеварительных соков приводит к появлению спазмов в кишечнике, болей в подложечной области, тошноты по утрам, изжоги и вздутия живота. Вместе с тем не стоит злоупотреблять алкоголем, поскольку этиловый спирт провоцирует развитие язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, алкогольного гепатита и панкреатита.

"Осложнения, спровоцированные злоупотреблением алкоголя, могут привести к летальному исходу. При перфорации двенадцатиперстной кишки её содержимое выходит в свободную брюшную полость и вызывает перитонит — воспаление брюшины. Опасным является кровотечение, поскольку оно может быть чревато существенной кровопотерей, порой несовместимой с жизнью", — пояснил врач.

Вместе с тем следует выправить свой рацион и регулярно принимать пищу. Как отметил Каландия, люди, имеющие привычку переесть на ночь, намного чаще страдают от симптомов гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: изжоги, отрыжки воздухом и пищей, тошноты. При этом не стоит забывать о необходимости посещения врачей и регулярных профилактических осмотров.

"Для скрининга атрофического гастрита и рака желудка возможно использование анализа крови гастропанель — комплекса лабораторных исследований крови (пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин-17 и антитела Helicobacter Pylori IgG), который позволяет оценить функциональное и анатомическое состояние слизистой желудка", — указал медик.

Однако стоит помнить, что гастропанель не сможет заменить эзофагогастродуоденоскопию — эндоскопическое исследование, позволяющее взять биопсийный материал при выявлении патологических очагов в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке. Для раннего выявления новообразований кишечника рекомендуется анализ кала на скрытую кровь.

При подозрении на воспалительные заболевания кишечника (язвенного колита, болезни Крона) используется анализ на исследование концентрации фекального кальпротектина. А лицам старше 45 лет, имеющим отягощённый наследственный анамнез по колоректальному раку, согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо проведение колоноскопии — эндоскопического исследования толстой кишки.