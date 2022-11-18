Путин и Эрдоган обсудили детали создания газового хаба в Турции
Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом детали создания нового газового хаба. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля по итогам состоявшейся телефонной беседы.
"Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба", — говорится в сообщении.
Напомним, что газовый хаб создаётся в Турции по предложению российского лидера Владимир Путина. Инициатива призвана отрегулировать на нормальном рыночном уровне и без всякой политической окраски заоблачные цены на газ. Кстати, европейские соседи уже начали обращаться к Турции за голубым топливом. В ноябре Анкара закончит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Чёрного моря, а первые поставки газа должны прийти в Турцию в 2023 году.
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Getty Images / Murat Kula