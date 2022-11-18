Лукашенко — об "ахах" из-за ухода McDonald’s: У нас что, булочку пополам не могут разрезать?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит трагедии в уходе из страны сети ресторанов "Макдоналдс", так как нет ничего проще, чем "разрезать булочку пополам и впихнуть туда кусочек мяса". Об этом он заявил на встрече с представителями агропромышленного комплекса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как будет замещён "Макдоналдс". Видео © t.me / "Пул Первого"

"Некоторые стали ахать и охать: "Ах, "Макдоналдс" уходит!" А я думаю, что слава тебе господи, что уходит. Но только место "Макдоналдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", — сказал глава государства.