Офтальмолог развеяла пять главных страхов о лазерной коррекции зрения

Правда ли, что лазерная коррекция зрения — это больно, а женщинам нельзя делать операцию до родов? Эти и другие мифы в беседе с Лайфом оценила врач-офтальмолог Центра офтальмологии "МЕДСИ на Солянке" Олеся Шушук.

1. Нельзя делать лазерную коррекцию до родов Страхи будущих мам совершенно напрасны — никаких ограничений по этому поводу нет, говорит эксперт. Однако планировать операцию нельзя во время беременности и периода лактации, это связано с происходящими в это время гормональными изменениями в организме женщины.

2. Будет больно Эти страхи — тоже дела давно минувших дней. Перед проведением оперативного вмешательства пациенту капают специальные капли — это и есть местная анестезия. И никаких уколов! Процедура обезболивания занимает немного времени и легко переносится пациентами, успокаивает Олеся Шушук.

3. Через какое-то время зрение снова ухудшится Сегодня при использовании современных алгоритмов диагностики и лечения результат коррекции зрения становится постоянным.

4. Нельзя будет активно заниматься спортом Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, тут тоже нет ограничений. Лазерная коррекция — единственный способ восстановления зрения у пациентов, которым необходима максимальная физическая активность: спортсменов, военных, лётчиков и т. д.

5. Потеря зрения после коррекции Это технически невозможно. Любые осложнения при современных методиках проведения офтальмологических операций бывают крайне редко (по статистике, менее 2–3%) и не сопровождаются потерей зрения, рассказала врач. Для того чтобы избежать возможных осложнений, проводится расширенная диагностика, чтобы вовремя найти и устранить любые факторы риска. Также с пациентом проводится тщательная подготовка и инструктаж перед операцией.