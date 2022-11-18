Офтальмолог развеяла пять главных страхов о лазерной коррекции зрения
Офтальмолог Шушук опровергла, что лазерную коррекцию зрения нельзя делать до родов
Правда ли, что лазерная коррекция зрения — это больно, а женщинам нельзя делать операцию до родов? Эти и другие мифы в беседе с Лайфом оценила врач-офтальмолог Центра офтальмологии "МЕДСИ на Солянке" Олеся Шушук.
1. Нельзя делать лазерную коррекцию до родов
Страхи будущих мам совершенно напрасны — никаких ограничений по этому поводу нет, говорит эксперт. Однако планировать операцию нельзя во время беременности и периода лактации, это связано с происходящими в это время гормональными изменениями в организме женщины.
2. Будет больно
Эти страхи — тоже дела давно минувших дней. Перед проведением оперативного вмешательства пациенту капают специальные капли — это и есть местная анестезия. И никаких уколов! Процедура обезболивания занимает немного времени и легко переносится пациентами, успокаивает Олеся Шушук.
3. Через какое-то время зрение снова ухудшится
Сегодня при использовании современных алгоритмов диагностики и лечения результат коррекции зрения становится постоянным.
4. Нельзя будет активно заниматься спортом
Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни, тут тоже нет ограничений. Лазерная коррекция — единственный способ восстановления зрения у пациентов, которым необходима максимальная физическая активность: спортсменов, военных, лётчиков и т. д.
5. Потеря зрения после коррекции
Это технически невозможно. Любые осложнения при современных методиках проведения офтальмологических операций бывают крайне редко (по статистике, менее 2–3%) и не сопровождаются потерей зрения, рассказала врач. Для того чтобы избежать возможных осложнений, проводится расширенная диагностика, чтобы вовремя найти и устранить любые факторы риска. Также с пациентом проводится тщательная подготовка и инструктаж перед операцией.
А ранее офтальмохирург Игорь Азнаурян рассказал, как изменились жалобы пациентов за последние 50 лет. По его словам, нельзя сказать, что различные заболевания "помолодели", просто гораздо больше людей стало доживать до возраста проявления опасных болезней, потому и возросло число диагностированных случаев.
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