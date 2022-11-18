В Подмосковье увеличат производство самолётов и бронежилетов
Губернатору Подмосковья доложили об увеличении производства самолётов и бронежилетов в Луховицах
Предприятия в Луховицах Московской области в скором времени станут выпускать больше самолётов, бронежилетов и бронезащиты. Об этом губернатору Подмосковья доложил глава городского округа Сергей Тимохин, передаёт телеканал "360".
Как сообщил Тимохин, в ближайшие три-четыре года Луховицкий авиационный завод имени Воронина, где изготавливают военные и гражданские самолёты, заключит соглашение на производство новых машин. Испытания начнутся уже в следующем месяце — 26 декабря.
Также на территории городского округа находятся предприятия, которые производят бронежилеты и бронезащиту. Один из них — завод "Штурмснаряжение и экипировка", где в 2023 году выпустят около 120 тысяч бронежилетов. А на другом предприятии — НПП "КлАСС" — изготовление такого снаряжения намерены увеличить в 50 раз — до 90 тысяч штук в год.
Ранее Лайф рассказывал, что в Московской области по программе импортозамещения открыты 26 проектов по нескольким категориям продукции с общим объёмом инвестиций порядка 39 млрд рублей. Проекты направлены на развитие семеноводства, селекции новых культур, производство сельхозтехники, племенного материала в птицеводческой отрасли, кормов для животных, молочной, мясной продукции и другое.
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ТАСС / Дмитрий Дадонкин