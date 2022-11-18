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18 ноября, 11:45

В Подмосковье увеличат производство самолётов и бронежилетов

Губернатору Подмосковья доложили об увеличении производства самолётов и бронежилетов в Луховицах

Предприятия в Луховицах Московской области в скором времени станут выпускать больше самолётов, бронежилетов и бронезащиты. Об этом губернатору Подмосковья доложил глава городского округа Сергей Тимохин, передаёт телеканал "360".

Как сообщил Тимохин, в ближайшие три-четыре года Луховицкий авиационный завод имени Воронина, где изготавливают военные и гражданские самолёты, заключит соглашение на производство новых машин. Испытания начнутся уже в следующем месяце — 26 декабря.

Также на территории городского округа находятся предприятия, которые производят бронежилеты и бронезащиту. Один из них — завод "Штурмснаряжение и экипировка", где в 2023 году выпустят около 120 тысяч бронежилетов. А на другом предприятии — НПП "КлАСС" — изготовление такого снаряжения намерены увеличить в 50 раз — до 90 тысяч штук в год.

Сборка автомобилей на столичном заводе "Москвич" начнётся на следующей неделе

Сборка автомобилей на столичном заводе "Москвич" начнётся на следующей неделе

Ранее Лайф рассказывал, что в Московской области по программе импортозамещения открыты 26 проектов по нескольким категориям продукции с общим объёмом инвестиций порядка 39 млрд рублей. Проекты направлены на развитие семеноводства, селекции новых культур, производство сельхозтехники, племенного материала в птицеводческой отрасли, кормов для животных, молочной, мясной продукции и другое.

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ТАСС / Дмитрий Дадонкин

Оксана Попова

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