В Подмосковье увеличат производство самолётов и бронежилетов

Предприятия в Луховицах Московской области в скором времени станут выпускать больше самолётов, бронежилетов и бронезащиты. Об этом губернатору Подмосковья доложил глава городского округа Сергей Тимохин, передаёт телеканал "360".

Как сообщил Тимохин, в ближайшие три-четыре года Луховицкий авиационный завод имени Воронина, где изготавливают военные и гражданские самолёты, заключит соглашение на производство новых машин. Испытания начнутся уже в следующем месяце — 26 декабря.

Также на территории городского округа находятся предприятия, которые производят бронежилеты и бронезащиту. Один из них — завод "Штурмснаряжение и экипировка", где в 2023 году выпустят около 120 тысяч бронежилетов. А на другом предприятии — НПП "КлАСС" — изготовление такого снаряжения намерены увеличить в 50 раз — до 90 тысяч штук в год.