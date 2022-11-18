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18 ноября, 11:34

Агент Дивеева объяснил, почему ЦСКА начал переговоры о продлении контракта с футболистом

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Ерёмин объяснил, почему футбольный клуб начал с ним переговоры о продлении контракта. По словам агента, договор действителен ещё полтора года, инициатором его продления стал именно клуб, но и сам футболист хочет продолжать выступать за ЦСКА.

"Это правильно — загодя заниматься подобными вопросами. Готов ли Игорь ещё несколько лет выступать за ЦСКА? Вы же понимаете, что история многосторонняя. Всё будет зависеть от результатов переговоров", — сказал Ерёмин в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Кстати, ранее Лайф писал, что нынешним летом армейцы вели переговоры с итальянскими клубами "Наполи" и "Болонья" о трансфере защитника ЦСКА Игоря Дивеева. По словам Ерёмина, стороны разошлись на этапе переговоров из-за цены: "Запрашиваемая сумма от ЦСКА и возможности итальянского клуба сильно расходились".

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Николь Вербер

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