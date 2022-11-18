Военкор Сладков рассказал, как отец генерала Суровикина ценой жизни спас десятки людей

Отец командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина Владимир Суровикин сбил три американских самолёта во время войны в Корее и погиб на Дальнем Востоке. Об этом в телеграм-канале сообщил военкор Александр Сладков, ссылаясь на письмо командующего с 1992 по 1995 год Московским погранотрядом Группы Пограничных войск Российской Федерации в Таджикистане полковника Василия Масюка.

Полковник рассказал, что лётчик Владимир Иванович Суровикин участвовал в Великой Отечественной войне, а также в войне с американцами в Корее. Благодаря его мужеству и самоотверженности были спасены десятки жизней.

"25 апреля 1966 года с авиабазы Воздвиженка [в 9 км от Уссурийска] взлетел истребитель-бомбардировщик Су-7Б. После набора им высоты 100–150 метров на самолёте отказал двигатель. Впереди по курсу виднелись жилые дома и школа. Имея приказ катапультироваться, лётчик всё же остался в кабине и сумел направить самолёт в безлюдное место", — сказано в обнародованном письме Масюка.

В такой ситуации спастись Суровикину-старшему было невозможно. Он погиб. За этот подвиг Владимир Иванович был награждён орденом Ленина посмертно. Похоронен полковник авиации в селе Воздвиженка. Спустя пять с половиной месяцев на свет появился Сергей Суровикин — ныне командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО. Как добавил Масюк, генерал чтит память отца и часто посещает его могилу.