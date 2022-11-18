Юрист рассказал о пользе брачного контракта для семейной жизни

Брачный договор может помочь избежать лишних хлопот в разных сферах жизни и спорных вопросах, которые не обязательно связаны с разводом. Об этом рассказал юрист Сергей Сорокин.

"Все финансовые вопросы хорошо бы решить до начала семейной жизни — это тоже своеобразная проверка на доверие, осознанность решения и готовность к семейной жизни", — рассказал эксперт Тульской службе новостей.

Он рассказал, что в России пары могут вносить в брачный контракт пункты, которые касаются защиты личного имущества, недвижимости, бизнеса и наследства. Такой документ будет полезен при любом исходе совместной жизни.

"Данный документ будет либо гарантом счастливой семейной жизни, либо мирного расставания. Единого бланка контракта нет, поэтому юристы и нотариусы подходят к составлению брачного договора для каждой пары индивидуально", — указал юрист.

Брачный контракт — это не обязательный документ, его заключают при желании. Но иногда он нужен, к примеру, для оформления ипотеки в банке, при заключении бизнес-сделок или при трудоустройстве в иностранную компанию.