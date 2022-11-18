Большинство россиян выступили против отказа от новогодних мероприятий из-за СВО

Большинство россиян выступили за необходимость сохранить традиционные новогодние элементы, несмотря на специальную военную "Операцию Z". Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 70% опрошенных выступили за праздничное оформление городов при условии, что власти не будут покупать новые иллюминации и украшения. За полный отказ от идеи высказались лишь 12%. Также 85% респондентов считают, что необходимо праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок. Однако более трети (37%) заявили, что это нужно сделать как можно скромнее.

Детские праздники и новогодние ёлки россияне практически в один голос (96%) назвали одними из важнейших зимних гуляний. За установку праздничных деревьев в городах и населённых пунктах выступили 89%, однако опять каждый третий призвал нарядить их скромнее (34%). При этом меньше всего голосов получили праздничные фейерверки и салюты. 44% посчитали их не столь важными, а 54% и вовсе заявили, что можно обойтись и без них.