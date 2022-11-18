Диетолог предупредила о последствиях полного исключения молочной продукции из рациона

Молочные продукты играют огромную роль с первых дней жизни каждого человека. Вместе с тем часто можно услышать предостережения о вреде их чрезмерного употребления. Как рассказала Лайфу врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, большинство сведений об отказе от молочной продукции являются мифами из Интернета, не имеющими под собой никакой научной базы.

Многие отказываются от молочных продуктов из-за непереносимости лактозы, однако, как рассказала собеседница Лайфа, у жителей России, а также северной Европы аллергия наблюдается не более чем в 10% случаев. В большинстве своём непереносимость встречается у азиатов, а также у представителей негроидной расы. Соответственно, европейцам молочные продукты не вредят, продолжила врач.

Молочные продукты — важнейший источник кальция, который хорошо усваивается организмом. Фото © Freepik

"Молочные продукты — важнейший источник кальция, который хорошо усваивается организмом. И, безусловно, отказ от молочных продуктов, особенно если их забирают у детей, будет очень плохо влиять на состояние костного скелета. Как показали исследования, те, кто отказывается от молочных продуктов, у них показатели по риску развития остеопороза гораздо хуже. То есть состояние костного скелета у них хуже", — сказала диетолог.

Кальций — далеко не единственный полезный элемент в составе молочки. Также там содержится и белок, который является для организма основным строительным компонентом. По словам медика, отказываясь от творога, кисломолочных продуктов, человек просто исключает из рациона доступный по цене источник белка, который хорошо усваивается.

Кроме полезных веществ в составе кисломолочные продукты обладают противовоспалительным эффектом. Фото © Unsplash

Кроме того, доказано, что кисломолочные продукты обладают противовоспалительным эффектом. Следовательно, заявления о том, что они вызывают воспаления, являются мифом, резюмировала собеседница Лайфа.